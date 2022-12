Självgående kadaver-vagn prisas

Bland guldmedaljerna finns Big Dutchmans PEF-system, ett system som bryter ner hel majs så att grisar lättare kan ta upp näringen från fodret.

Ytterligare en grisinnovation som prisas är Porty's Pick Up från Meier-Brakenberg. Deras självgående uppsamlingsmaskin lyfter upp och transporterar döda djur utan att manuell hjälp behövs.Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen har utvecklat ett system för att bedöma mjölkkor. "Cows and more" är ett system som dokumenterar beteenden i lagården och genomför utvärdering av korna som rör renlighet, störningar och pekar ut utrustning som är sönder. Baserat på analysen föreslår programmet åtgärder för förbättringar.Svenska De Laval Inservice Remote belönas med en silvermedalj. Systemet möjliggör att man online, på distans, kan övervaka all data under mjölkningen.Eurotier går av stapeln 11-13 november och ATL är på plats.