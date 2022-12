Självdött får bar på ovanlig sjukdom

Det är en äldre tacka som självdött på en gård i Kronoberg som efter provtagning visat sig ha den mycket ovanliga sjukdomen. Det rapporterar P4 Kronoberg.

Sjukdomen ger symptom på vinglighet och att fåret reagerar på ljud och annat och uppstår genom att ett protein i hjärnan omvandlas och förstör hjärnan.Enligt Jordbruksverket konstateras några enstaka fall av sjukdomen per år.Varför får drabbas av Nor98, som fått sitt namn för att den upptäcktes i Norge 1988, vet man inte.Det finns inga tecken på att Nor98 smittar mellan djuren i en besättning. Men för att få mer kännedom om sjukdomen finns EU-bestämmelser på att de besättningar där fall upptäckts ska stå under särskild bevakning under två år.Det innebär att de övriga fåren på gården i Kronoberg som dör, avlivas eller slaktas ska provtas. Levande djur får inte säljas från gården.