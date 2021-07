Självägande bönder utvecklade jordbruket

Det är forskaren Pablo Wiking-Faria vid Göteborgs universitet som i en avhandling studerat drivkrafter och förändringsprocesser under den agrara revolutionen i Halland 1700-1900. Han drar slutsatsen att priser och marknader inte hade så stor betydelse för de stora nyodlingar och framsteg i jordbruksteknik som gjordes under de två seklen. Inte heller tror han att alla framsteg kom uppifrån, det vill säga från godsägare och andra ståndspersoner.



Däremot hade det enligt honom stor betydelse att det från 1720 drevs en bondevänlig politik i Sverige. Den innebar att bönderna inte riskerade en skattehöjning om de ökade sin produktion. Därmed ökade motivationen för utveckling.



Men det som mest gynnade jordbruksutvecklingen enligt Pablo Wiking-Faria var när bonden blev självägande.

- Friköpen till självägande skedde i någon mån under 1700-talet och i stor omfattning 1800-1860. Friköpen blev en motor i utvecklingen, säger han i ett pressmeddelande.



Även om avhandlingen bygger på källmaterial från Halland anser Pablo Wiking-Faria att det går att dra mer generella slutsatser av den.

- Alla bygder i Nordvästeuropa och Skandinavien genomgick ungefär samma process. Den agrara revolutionens resultat blev i princip lika överallt, säger Pablo Wiking-Faria.



Avhandlingen tar också upp konkreta exempel från jordbrukets historia: plogar och harvar, bönder och ståndspersoner, storskifte och laga skifte samt kor och hästar. ATL.nu