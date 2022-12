Siste mjölkbonden i Knäred

Stefan Sunnegårds släkt har drivit Sunnegården i minst tio generationer. Själv tog Stefan och hans fru Pernilla över lantbruket vid millennieskiftet och byggde om och ut lagården till lösdrift. I dag har paret 85 mjölkkor och brukar ungefär 75 hektar mark, både egen och arrenderad. På åkrarna odlas vall och fodersäd till gårdens djur.

Mjölkkornas betydelse

Sly tränger in

Och vad säger du till Arla?

Har du funderat på att lägga av?

– VI får hela tiden erbjudanden om att arrendera mer mark, men jag ser ingen ekonomi i att bygga ut. Jag och Pernilla jobbar ungefär 15 timmar om dygnet och ska vi utöka måste vi anställa en person. Men det klarar vi inte med dagens mjölkpris.– VI behöver minst en krona till för att kunna plocka ut en vettig lön och klara avskrivningar, räntor och amorteringar. Visst, det går runt i dag, men vi har inte ett enda öre över.I en ny rapport beskriver LRF Halland vilken betydelse mjölkkorna och mjölkgårdarna har för det öppna landskapet, för sysselsättningen och för befolkningsutvecklingen på landsbygden.I rapporten pekar LRF på att Sunnegården sysselsätter långt fler än Stefan och Pernilla. När vi besöker gården är till exempel en veterinär på plats för att behandla en ko. Enligt LRF försvinner på kort sikt elva heltidsjobb om gårdens verksamhet läggs ner, varav mer än sex från Hallands län.I Knäreds socken, där Trälshult ligger, finns i dag bara runt 150 mjölkkor kvar, i grannsocknen Hishult inte en enda.I Knäred har invånarantalet minskat med 11,5 procent sedan 1985 och i Hishult med över 26 procent. Under samma period minskade åkerarealen i Knäred med 40 procent och i Hishult med nästan lika mycket.Runt Trälshult är landskapet visserligen fortfarande öppet, men bara någon kilometer längre bort tränger sly och planteringar in på det som en gång var åker och betesmark.– By efter by har försvunnit. Det finns inga fastboende kvar, bara sommargäster, konstaterar Stefan Sunnegård.Precis som många andra lantbrukare efterlyser han bättre betalt för de mervärden som svenska bönder levererar.– Annars kommer vi aldrig att kunna hävda oss. Bara se på beteslagstiftningen till exempel. Vi måste kunna få ersättning för vad det kostar att ta ut djuren på bete.– Jag vet faktiskt inte. Jag vill ändå tro att de gör vad de kan, men jag vet inte.Ett tag funderade Stefan och Pernilla på att starta ett gårdsmejeri, men efter en noggrann ekonomisk analys la de planerna på hyllan. Och att gå över till annan verksamhet är inte aktuellt.Trälshult ligger 100 meter över havet och ska man vara bonde här ska man ha djur. Köttdjur är inget alternativ, då måste man ha ett jobb att försörja sig på och ha djuren som hobby. Den dagen jag lägger av kommer jag inte att ha några djur.– Nej, inte så rätt upp och ner. Det kommer att blir bättre, det tror jag. Frågan är bara när.