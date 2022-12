Simmande varg rev får

Ägaren hittade tre döda får i inhägnaden på fredagsmorgonen.

Ytterligare ett får var så illa sargat att det fick avlivas på grund av sina skador.Totalt fanns sex djur i hagen, som är belägen i närheten av gårdens bostadshus.Hagen har stängsel åt tre sidor och är öppen mot ett vattendrag på den fjärde sidan. Vargen har troligen tagit sig in i hagen via vattnet, enligt länsstyrelsen i Örebro län.En besiktningsman har under förmiddagen varit på plats och konstaterat att det troligen är en varg som rivit fåren.