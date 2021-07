Silverbillen utdelad på Elmia

Claes Åkerberg är rådgivare och it-ansvarig på husdjursföreningen Växa Halland. Han fick stipendiet för sitt röststyrda dokumentatonssystem Agrimote.

- Det här är en plattform och bara en början som jag hoppas kunna utveckla, säger Claes Åkerberg.



Stipendiet på 10 000 kronor brukar ges som belöning till fysiska uppfinningar. I år går det i stället till en tjänst. Agrinote är ett röststyrt journalsystem som gör det möjligt för lantbrukaren att ute i fält registrera uppgifter via mobiltelefonen. Det kan minska administrationen.

- Stipendiet är betydelsefullt. Nu kan jag unna mig att åka på en teknisk mässa för att se om jag kan hitta någon att samarbeta med. Vad jag vet finns det inte något annat sådant här system i hela världen, säger Claes Åkerberg.



Han har arbetat i 30 år med enkla och billiga datasystem för lantbrukare. Efter mycket funderande kom han fram till att det enklaste för bonden är att använda mobiltelefonen ute i fält. Uppgifterna man pratar in lagras som en röstfil på det skifte man angett i datorn. Just nu är det anpassat för växtskydd.

- Men tekniken kan användas även på andra områden, säger Claes Åkerberg.



Silverbillen är ett stipenidum från den ideella Jordbrukstekniska föreningen, JTF. Silverbillen delas ut till personer som gjort framtående insatser för teknikutveckling i det svenska jordbruket. ATL.nu