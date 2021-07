Sill rekommenderas på miljösmart påskbord

Uppmaningen kommer från Naturskyddsföreningen, som vill slå ett slag för ett mer miljösmart påskbord.



Sill är, enligt Naturskyddsföreningen, en av de bästa firrarna för en medveten konsument. De flesta sillbestånden är starka och har en snabb återhämtningsförmåga.





Sparar havets resurser

- Till skillnad från rovfiskar som ätit flera kilo annan fisk under sin livstid har sillen mest ätit plankton. Därför spar man på havets resurser genom att äta sill, säger Ellen Bruno, Naturskyddsföreningens marina handläggare, i ett pressmedddelande.Lax med miljömärkningarna Krav eller MSC visar att fisket bedrivs på hållbara bestånd med bra fiskemetoder. De garanterar också att odlingarna är miljöanpassade.Värre är det för ålen, som just nu kämpar för sin överlevnad. Den europeiska ålen har minskat kraftigt under de senaste tio åren, och är nu nere på historiskt låga nivåer.Naturskyddsföreningen förordar också ekologiska ägg under den helg på året då vi äter mer ägg än någonsin.ATL.nu