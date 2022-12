Sexnäste i skogen stör ryttare

– Vi har ju inte sett det "in action", men vi ser ju på skräpet vad det är de gör här, berättar Simone Lönander, som jobbar på ridklubben, för SVT.

Spetstrosor och porr

Har inte lugnat sig

Skrämmer hästarna

Porrtidningar, kondompapper, gamla våtservetter och annat skräp kantar grusvägen vid stallet utanför Hyltena.När SVT Jönköping besöker platsen står flera bilar parkerade utefter vägen, men ingen vill stanna för att prata.En bit in i skogen ligger gamla madrasser på marken och på trädgrenar och i buskar hänger strumpbyxor, bysthållare och spetstrosor.Fenomenet kallas dogging och går ut på att via nätet stämma träff för anonymt sex i skogen.Företrädare för ridklubben Volt är dock måttligt roade och skulle helst vilja ha en bom över vägen.Men hittills har kontakterna med Jönköpings kommun och Sveaskog, som äger marken, inte gett något resultat.Klubben har haft sitt stall i Hyltena i cirka två års tid. Verksamheten vänder sig till funktionshindrade och bland ridskoleeleverna finns barn och vuxna med både psykiska och fysiska handikapp.– Först trodde vi att det skulle lugna ner sig när de upptäckte att vi i ridklubben måste gå här. Men det har det inte gjort, säger Simone Lönander till SVT. Förutom all nedskräpning tycker ridklubben att det är obehagligt med främmande människor som smyger omkring bland träden.Det har också hänt att hästar blivit skrämda av personer som plötsligt dykt upp i buskagen.Även grannarna har reagerat på de älskogslystna besökarna.– Vill man vara amorös i naturen så får man gärna var det, för det är väl inget olagligt. Men man kan ju ta med sig skräpet därifrån när man åker, säger Tor Olsson som bor i närheten av platsen.