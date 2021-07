Setra styckas inför försäljning

Hittills har ägarna Sveaskog, Mellanskog och LRF haft som huvudstategi att sälja hela Setra. Totalt handlar det om en produktion på 1,7 miljoner kubikmeter sågad vara.



Nu är den nya stategin att först sälja sågverken i småländska Vimmerby, västerbottniska Malå och Rolfs såg i Norrbotten separat. De tre sågverkens producerar tillsammans 466 000 kubikmeter.



- Yes, vi har från ägarna beslutat att undersöka möjligheterna till en försäljning av de här tre stycken sågarna, säger Sveaskogs CFO Per Matses till ATL.

- Vi ska ha ett fokus till ett kärn-Setra, kopplat till Mellansverige. De tre sågverken ligger utanför, och vi ser också möjligheter att få in bra bud på de sågverken.



Blir det lättare att sälja kärn-Setra?

- Det är vår bedömnng.

Ger det också ett större ekonomiskt utbyte?

- Yes, det är vår förväntan.

Hur nära är någon affär?

- Jag vill inte kommentera varken hur tiden ser ut eller potentiella köpare, säger Per Matses. Torbjörn Esping