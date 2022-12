Setra förbättrade resultatet

– Ett gott marknadsläge under stor del av året och gynnsamma valutaeffekter är de viktigaste förklaringarna till Setras positiva resultatutveckling, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra i en kommentar.

Rörelsemarginalen för 2014 var 4,8 procent (2,6).Setras produktion 2014 var 1,7 miljoner kubikmeter och vinsten blev därmed 118 kronor per kubikmeter (67).Setras försäljning av trävaror till marknaderna i Asien, och särskilt Kina, har utvecklats starkt under 2014. Försäljningen till Mellanöstern och Nordafrika, som svarar för omkring 20 procent av Setras totala omsättning, har varit stabil. Försäljningsutvecklingen på flera europeiska marknader, däribland Tyskland, har varit fortsatt vikande.– Under fjärde kvartalet har vi gått in i ett osäkrare marknadsläge och vi ser inga tydliga tecken på att denna instabilitet kommer att förändras nämnvärt under närmaste perioden, säger Hannele Arvonen.Setra ägs huvudsakligen av Mellanskog och Sveaskog.