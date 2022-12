Ser sig om efter nytt jobb

Det var ett beslut som mognade fram under julhelgen, att Bo Rasmussen skulle lämna posten som vd för Norrmejerier.

– Under jul och nyår har jag funderat på framtiden. Jag har jobbat på Norrmejerier 25 år och 10 år som vd. Jag har fyllt 58 år, om jag ska göra något annat är det dags att se till att något händer, säger Rasmussen till ATL.nu. Rasmussen kom till Norrmejerier som ansvarig för marknad och försäljning i början av 1990-talet. Innan han blev vd har han även hunnit med att vara vice vd.– Det här är ett fantastiskt företag att jobba på, säger han.Norrmejerier har flera tunga investeringsår bakom sig. Under 2015 fortsätter den resan. 135 miljoner kronor ska investeras, främst är det den nya ostförädlingsanläggningen som ska färdigställas för att möta en ökande efterfrågan på riven ost. Samtidigt är företaget inne i en process med personalnedskärningar där 25 tjänster kommer upphöra under 2015.Vilken typ av vd som behövs som efterträdare för att klara utmaningarna vill Rasmussen inte spekulera i.– Nu ska styrelsen träffas och diskutera rekryteringen och vilken profil man vill ha. Det är inget jag ska kommentera, säger Rasmussen.Den pågående mjölkkrisen som även lett till sänkta avräkningspriser för Norrmejerier har inte påverkat Rasmussens val att säga upp sig. Han är också övertygad om att krisen är övergående.– Under de här 25 åren har jag varit med om flera liknande situationer, det har inget med det här beslutet att göra.– Det som händer internationellt påverkar oss mycket mer idag. Sedan är det naturligtvis alltid besvärligt när det inte gåt att betala ett tillräckligt avräkningspris till mjölkbönderna.Innan Rasmussen avgår som vd ska tvisten mellan Norrmejerier och logistikföretaget Logex avgöras i domstol under våren. Åkeriföretaget anser att Norrmejerier inte hållit sig till skrivna avtal kring distributionen av mejeriprodukter. Rasmussen vill inte gå närmare in på tvisten, men säger sig inte vara särskilt oroad över den.– Generellt kan jag tycka att det är bra att det finns en tredje part att gå till om man är osams. Jag vet att vi har ett avtal och att jag kan läsa vad det står i det.Frågan om det är något särskilt som ska klaras av och läggas till handlingarna innan sista arbetsdagen viftas nästan bort av Norrmejeriers vd. Han planerar inte att slå av på takten och tonar ner sin egen roll– Det här jobbet fortsätter precis som vanligt, det är full fart till slutet. Verksamheten på Norrmejerier är ett jättestort grupparbete, vi har jätteduktiga medarbetare och det är de som gör jobbet, det hänger inte på mig, säger Rasmussen