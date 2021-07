Se upp med skogskontot

Många skogsägare får in pengar för avverkningar till hösten. Men det kan finnas pengar att tjäna på att vänta över årsskiftet med att sätta in pengar på skogskontot.

Handelsbanken tar i sitt senaste nummer av Tillväxt bland annat upp möjligheten att i stället sätta in pengarna på ett mellanlagringskonto. Handelsbankens konto heter skogslikvidkonto.Andra banker har liknande konton.- Om pengarna står på ett skogslikvidkonto räknas hela saldot som underlag för räntefördelning, till skillnad från skogskontot där bara halva saldot räknas.Räntefördelningen är det som i deklarationen kallas "kapitalunderlag för räntefördelning". I praktiken avkastning på det egna insatta kapitalet.Och den avkastningen kan man ta ut till mycket lägre skatt än om man tar ut pengar som lön. Ju mer pengar som kan räknas in som räntefördelning, desto mer pengar kan skogsägaren tjäna.Räntefördelning kan tas ut med bara 30 procents skatt. Annars kostar det mellan 50 och 70 procent i skatt att ta ut pengar som inkomst ur ett företag.Enligt en snabb beräkning med hjälp av LRF Konsult kan en skogsägare som fått in till exempel 400 000 kronor för en avverkning tjäna mellan 3000 och 6000 kronor på att låta pengarna gå in på ett mellanlagringskonto i stället för på skogskontot, se exempel här intill.Kan man inte ta ut alla pengarna för en avverkning i räntefördelning kan man sätta in resten på ett skogskonto. Då skjuter man i alla fall upp den högre skatten till ett senare år.- Handelsbanken har helt rätt i att det är bättre för de flesta att sätta pengarna på ett skogslikvidkonto över årsskiftet, men jag vill understryka att pensionärer, som driver aktivt skogsbruk, kan tjäna mycket mer på att inte använda räntefördelningen alls, säger Urban Rydin, chef på LRF Konsults skattebyrå.Pensionärer får mycket lägre skatt än 30 procent, om de redovisar inkomsterna från skogen som aktiv näringsverksamhet. Det beror på att de betalar låga eller inga sociala avgifter alls. Härje Rolfsson