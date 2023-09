SD: Dags att avveckla minknäringen – med förnuft

Aktuell myndighet utfärdar kontinuerligt nya föreskrifter avseende minkhållning. Emellertid har det inte utvärderats hur minkarnas välfärd har påverkats. Enligt SLU:s rapport från 2020 om minkhållningen i Sverige behövs det mer studier på minkars välfärd. För att säkerställa att djurskyddslagen verkligen efterlevs på ett tillfredställande sätt behöver forskning och studier göras på minkars behov och beteenden i fångenskap. En utvärdering behöver göras av gällande föreskrifter för att undersöka hur minkars välfärd har påverkats.

Det är ingen hemlighet att minkfarmar och näringen under lång tid varit ifrågasatt och tyvärr utsatt för sabotage i olika former. Minknäringen i Sverige utgör idag cirka 20-talet minkfarmar. På dessa farmer föds mellan 400-500 000 minkar upp årligen. Det är en näring som minskat kraftigt i Sverige under de senaste 20 åren. Vi föreslår nu utifrån djurskyddsperspektiv, i den kommande budgetpropositionen tillsammans med regeringen, ett ekonomiskt stöd till minkföretagare som frivilligt avvecklar sin verksamhet. Vår gemensamma bedömning är att minkföretagen med detta stöd får möjlighet att avveckla sin verksamhet på ett ordnat sätt. Till skillnad från hur de danska Socialdemokraterna hanterade frågan.