Scorpion fick nytt liv

Ur Vi Skogsägare nummer 5 2010

Innovatören och entreprenören Per Hansson hann tillverka elva stycken miniskotare i de hyrda lokalerna i värmländska Forshaga. Sedan kom en tragisk händelse i familjen emellan, som var på väg att släcka lyset för hans livsverk.



Om inte tre både nöjda och mycket entusiastiska Scorpionägare hade kommit emellan.



- Vi tog kontakt med Per och sa att, vi tycker den här maskinen är bra och vi skulle vilja hjälpa dig att komma i gång. Och på den vägen är det, berättar Lars Warg, en av Scorpions i dag fyra delägare.



De tre eldsjälarna Lars Warg, hans bror Anders Warg och Caspar Sandgren tog med sig totalt cirka en miljon kronor in i företaget, och fullbodrade den påbörjade flytten av tillverkningen från Munkfors till egna lokaler i Forshaga.



Lars och hans kompanjoner satsar försiktigt, och de tänker nöja sig med att försöka sälja maskinen till länderna i Skandinavien:



- Vi har sagt att vi ska hålla oss i Sverige. Det blir för dyrt att ge sig ut i världen. Vi satsar inte heller på några jättestora volymer. Vi har kapacitet att tillverka en maskin i månaden, avslöjar Lars.



Caspar Sandgren använder sin Scorpion nästan dagligen på den egna skogsfastigheten belägen i kuperad terräng mellan Varberg och Ullared i Halland. Han uppskattar maskinen mycket just för att den är uppbyggd av komponenter från andra kända fabrikat:



- Den har till at börja med VW:s gamla välkända Passatdieselmotor, Danfoss hydraulpump och hjulmotorerna är från Poclain. Och maskinen är bränslesnål, den drar bara två liter i timmen. Och det är lång kran - 6,2 meter.



Caspar försöker i likhet med sina kompanjoner att dela tiden mellan jobb i den egna skogen och företaget:



- Jag jobbar i skogen tre dagar i veckan. Övrig tid går åt till företaget.



Nu väntar introduktionen av den nya uppdaterade och förbättrade Scorpionmaskinen. Och i likhet med konkurrenterna satsar Scorpions ägare mycket på bioenergi och bekvämare förarkomfort. På den nya maskinen sitter en större hytt och klämbankar som enkelt går att ta bort.



Pierre Kjellin