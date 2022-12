SCA:s jakt med revisorer sågas

Det skriver Dagens Industri i dag.

Följer ärendet

– Generellt är det mycket olämpligt att revisorn deltar i en älgjakt som kundföretaget bjuder in till, säger Dan Brännström, generalsekreterare i branschorganisationen FAR, till tidningen.FAR har reagerat på DI:s avslöjande om att SCA:s revisorer Anders Lundin och Anna-Clara af ekenstam deltagit i exklusiva jakter med SCA som sträckt sig över flera dagar.Arrangemangen genomfördes enligt tidningens källor under förevändning att det var frågan om seminarier.Jaktresorna kan även bli ett fall för revisorsnämnden, som följer utvecklingen och överväger att starta ett så kallat tillsynsärende.Ett sådant kan i värsta fal leda till att en revisor blir av med sin auktorisation.– När vi känner att vi har tillräckligt mycket information tar vi ställning till om vi ska öppna ett ärende eller inte, säger Anita Wickström, myndighetschef vid Revisorsnämnden, till tidningen.