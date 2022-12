Scania-vd går till Volvo

Beskedet kommer samtidigt Volvo redovisar en delårsrapport som visar ett bättre resultat än väntat.

Stark delårsrapport

Martin Lundstedt tillträder tjänsten i oktober, fram tills dess tar Volvos finanschef Jan Gurander över som tillförordnad vd och koncernchef.– Olof (Persson) har lett Volvo genom kostnadsbesparingar med stor beslutsamhet . Nu går vi in i en ny fas. Man kan inte nå världsdominans bara genom besparingar, säger Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg vid en presskonferens, rapporterar TT.– Nu vill vi fokusera på våra starka varumärken och produkter. Då behövs någon med en djupare kunskap om lastbilsmarknaden.I Volvos delårsrapport redovisas en vinst på 5967 miljoner kronor, vilket kan jämföras med vinsten på 1 727 miljoner kronor under första kvartalet 2014.Nettoomsättningen för kvartalet blev 74 788 miljoner kronor, mot 64 646 miljoner ett år tidigare.Drygt 48 000 lastbilar såldes under första kvartalet, ungefär samma som första kvartalet 2014. Rörelseresultatet fördubblades dock till 3,8 miljarder kronor och rörelsemarginalen gick från 4,1 procent till 7,3 procent.Ökningen beror främst på förbättrad lönsamhet i Nordamerika, positiva effekter från effektiviseringsprogrammet och en positiv valutautveckling.Volvos lastbilsverksamhet ökar sin lönsamhet, men efterfrågan på maskinleveranser till Kina för Volvo CE är svag.