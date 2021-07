Scania kör om Volvo med nya V8:an

Skandinaviens 60-tons ekipage körs på dispens från EU medan man på kontinenten bara får dra 40 ton. Denna skillnad har gjort att de två svenska lastbilstillverkarna har hamnat i en tvekamp om vem som har den kraftfullaste motorn.



Förra sommaren rullade Volvo ut sin första 700 hästars FH16 till en norsk åkare inom oljeindustrin. Med kilometerlånga backar och 50-60 ton på ramen behövde han bilens vridmoment på 3 150 Newtonmeter.



Volvos säljare sken som solen när de presenterade världens starkaste serietillverkade lastbil för pressen.





Klenare maskin

Men säg den glädje som varar. Ungefär samtidigt filade man i hemlighet på Scania i Södertälje på en V8:a som skulle få Volvos raka sexa att framstå, om inte som en gräsklipparmotor, så i alla fall en klenare maskin.I april presenterade Scania sin 730 hästars motor med ett vridmoment på urstarka 3 500 Newtonmeter mellan 1 000 och 1 350 varv per minut. Ett varvtalsområde som är betydligt kortare än Volvos men vad gör det, när man återigen leder teknikutvecklingen.I det nya numret av entreprenadmagasinet Boggi, som produceras på ATL:s redaktion, testar vi den nya Scaniabilen. Platsen är Göteborgsbacken utanför Jönköping, en backe som suger musten ur den kraftfullaste maskin.Efter tre kilometers stigning är vi nere på sjunde växeln och 45 km/h med full last, vilket är imponerande.Scanias nya kommer säkert att bli populär bland timmer­åkare och andra som drar tung last på svåra vägar.Per Österman