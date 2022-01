Fjolårets etta på topplistan Scania kunde behålla den positionen i år – även om avståndet till tvåan Volvo krympt. 2 374 nya Scaniabilar registrerades in 2021 jämfört med 2 247 stycken under 2020. Motsvarande siffror för Volvo är 2 246 lastbilar 2021 och 2 094 stycken 2020.

”Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade under 2021 med sju procent till 5 303 fordon. Det avspeglar det stärkta konjunkturläget samtidigt som även tillverkningen av tunga lastbilar drabbats av produktionsstörningar och leveransproblem. Under året har flera lastbilstillverkare haft produktionsstart av elektriska fordon. Under 2021 har 48 tunga eldrivna lastbilar satts på marknaden, vilket visar på att omställningen nu inleds för tunga lastbilar”, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden, i ett pressmeddelande.

Trea på topplistan är Mercedes-Benz som fick ut 469 lastbilar i fjol (379 för år 2020) och fyra MAN med 97 stycken 2021 (128).