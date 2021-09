Scania tillbaka på toppen…

Scania lånade bara ut förstaplatsen på lastbilstoppen till Volvo i en månad, visar nya siffror från Bil Sweden. När nyregistreringarna i augusti nu är summerade står det klart att Scania fått ut 173 tunga lastbilar jämfört med Volvos 141. Det står också klart att det råder fortsatt högtryck på lastbilsmarknaden. Totalt registrerades det in 370 stycken, knappt 14 procent fler än samma månad i fjol. Hittills har det under 2021 registrerats in 3 555 tunga lastbilar, även det en ökning med omkring 14 procent jämfört med samma period 2020.