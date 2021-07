Scan tänker importera mer kött

I fredags presenterade HK Scan koncernens årsbokslut för 2010.



Undangömt långt bak i den 33-sidiga redovisningen nämns att bolaget vad gäller marknadsområde Sverige överväger "att i ökande grad införa importråvara som uppfyller koncernens kvalitets- och priskriterier".



ATL ställde frågan till Denis Mattsson, vd för Scan i Sverige, om det betyder att det kan komma att säljas produkter tillverkade av importkött under Scanmärket:

- Ja och nej. Inte under varumärket Scan men under något annat varumärke.





Vilka varumärken?

I charkprodukter

- Jag kommer att presentera planen för ledningsgruppen på tisdag. HK Scans styrelse accepterade planen i går.Planen är således att använda importkött inom Scan men produkterna ska inte säljas under varumärket Scan. Enligt Denis Mattsson kommer importköttet att användas i charkprodukter.- Man måste separera företaget Scan och varumärket Scan. Under varumärket garanterar vi att köttet kommer från Sverige. Under andra taktiska varumärken kommer jag att använda utländsk köttråvara om situationen är som i dag. Det beror på valutan, säger Denis Mattsson. Jan Olsson