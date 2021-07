Scan satsar på ramadan i år

Den muslimska högtiden ramadan börjar den 11 augusti och pågår i 30 dagar.



Efter toppnoteringen vid påsk kommer högkonjunkturen vid ramadan som god tvåa vad gäller hur mycket Scan betalar för lammen.

Fördelen för bonden är att uppfödningskostnaden är lägre för lamm som föds i mars, april och som går ute under sommarmånaderna än för lamm som slaktas till påsk.





Oförberedda

30 kronor per kilo

Lamma i tid

Förra året inföll ramadan senare än i år. Scan togs på sängen av den stora efterfrågan på lammkött och kunde inte mätta marknaden de första tio dagarna av högtiden. I snitt över ramadans fyra veckor var bristen hos Scan 300-400 lamm per vecka, vilket motsvarar en brist på tio procent.- Det kom starkt över oss förra året. Det är särskilt i inledningen som vi måste bli bättre i år. Vi ska gå ut med information till producenterna, men det är lite tidigt eftersom de lammen inte är födda ännu, säger Elisabeth Svensson, inköpsansvarig för lamm hos Scan.Hon beskriver fjolårets efterfrågan på lamm till ramadan som unikt hög. Grundnoteringen till bonden för ett R-minus lamm av märkeskvalitet var under ramadans första vecka 30 kronor per kilo. Till det kom tillägg.Elisabeth Svensson tror på samma prisnivåer i år. Men mycket hänger på böndernas planering och hur många lamm de anmäler till slakt första veckan i augusti.- Ser vi att anmälningarna inte räcker så får vi kanske införa marknadstillägg så att lammen utfodras mer och växer lite snabbare.Risken för uppfödarna är att tackorna lammar sent. Efter ramadan blir det en svacka i betalningen när marknaden är mättad. En tid efter påsk blir det också stiltje för lammkött, men prisfallet är inte lika dramatiskt som efter ramadan.Scan dominerar svensk lammslakt. Ungefär sju av tio lamm som slaktas hamnar hos Scan eller ett slakteri som Scan samarbetar med.Förra året ökade Scans lammslakt med drygt 9 procent. Elisabeth Svensson tror på fortsatt uppgång i år.- Inte med nio procent, men kanske tre till fem procent.Jan Olsson