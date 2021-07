Scan sänker - och höjer - lammpriset

Scan suddade med en prishöjning i slutet på 2010 ut den normala skillnaden på avräkningspris mellan lamm av ordinär respektive märkeskvalitet. Det innebar att lamm som ännu inte nått bäst betalda vikt samt lamm som väger lite för mycket under några veckor har betalas lika mycket som lamm av märkeskvalitet. Nu återställs ordningen. Denna vecka sänks betalningen för lamm av ordinär kvalitet.



För lamm av ordinär kvalitet i viktgruppen 23-25,9 kilo är sänkningen på 3 kronor vilket ger ett nytt pris i klass R- på 22,00 kronor per kilo. För lamm av ordinär kvalitet i viktgruppen 14-15,9 kilo är sänkningen på 4 kronor och det nya priset i klass R- blir därmed 21,00 kronor per kilo.



För märkeslammen står priset i klassen R- kvar på 25 kronor per kilo. Men eftersom Scan samtidigt höjer lammtillägget från 5 till 6 kronor per kilo innebär veckans förändring en prishöjning för leverantörer av märkeslamm. ATL.nu