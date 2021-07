Scan höjer lammpriset kraftigt

Avräkningspriset för lamm av ordinär kvalitet skjuter i höjden nästa vecka. Den normala skillnaden på avräkningspriset är flera kronor per kilo, men vecka 51 suddas skillnaden ut. Lamm som ännu inte nått bäst betalda vikt samt lamm som väger lite för mycket betalas lika mycket som lamm av märkeskvalitet.

- Vi har en ökad efterfrågan för tillfället. Just nu behöver vi få in alla volymer vi kan få in till de korta affärer som vi har till nyår, förklarar Fredrik Jönsson, vd för Scans inköpsbolag Svenska Livdjur & Service, SLS.



Nästa vecka höjs lamm av ordinär kvalitet med 3,50 respektive 4,50 kronor kilot beroende på om de väger lite för mycket eller lite för lite för att hamna i bäst betalda viktspann. Lamm av märkeskvalitet höjs bara med 50 öre. Noteringen för lamm klassade R-minus blir därmed 25 kronor kilot oavsett om kvalitet.



Det är ovanligt att lamm betalas lika mycket oavsett kvalitet.

- Generellt försöker vi att inte ha samma notering, men just nu har vi lite färre djur i systemet samtidigt som vi har en rejält ökad efterfrågan. Vi försöker på det här sättet att få in fler lamm till slakt de kommande veckorna, säger Fredrik Jönsson.



En bit in i januari räknar han med att det återigen finns en prisskillnad mellan ordinära lamm och lamm av märkeskvalitet. Jan Olsson