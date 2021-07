Scan höjer lammpriset

För märkeslamm aviseras en höjning med 1,50 kronor, vilket ger ett nytt pris i klass R- på 31,50 kronor per kilo.



För lamm av ordinär kvalitet i viktgruppen 23-25,9 kilo är höjningen 1,50 vilket ger ett nytt pris i klass R- på 29,50 kronor per kilo.



Scan höjer även lammtillägget med 1 krona per kilo, till 10 kronor per kilo.



Priserna på gris och nöt är oförändrade. ATL.nu