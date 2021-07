För lamm av ordinär kvalitet är höjningen på 1,50 kronor per kilo, för märkeslamm är höjningen på 1 krona.



För lamm av märkeskvalitet i klass R- innebär det ett nytt avräkningspris på 28,50 kronor per kilo.

För lamm av ordinär kvalitet blir det nya priset i klass R- 26,50 kronor per kilo. ATL.nu