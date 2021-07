SCA vill utvärdera svenska modellen

Hänsynen till naturen kostar SCA 200 miljoner kronor varje år, utan att bolaget är riktigt säkert på om pengarna används på ett optimalt sätt.

- En vetenskaplig utvärderings skulle kunna lyfta den debatt vi har idag, från schablonmässiga krav på mer och mer reservat till en diskussion om hur vi ska kunna prioritera resurserna, för virkesproduktion och för den biologiska mångfalden, säger SCA Skogs vd Mats Sandgren.



SCA får år efter år kraftig kritik från Naturskyddsföreningen för att de tar för lite hänsyn, men SCA hävdar att de är bäst i klassen.

- 1970 gick Naturskyddsföreningen ut och krävde att vi skulle skydda en (1) procent av skogen, idag sparar vi 10 - 15 procent av vår skogsmark, men nu kräver miljörörelsen att vi ska spara 20 procent. De kommer aldrig att vara nöjda med det vi gör, säger SCA:s skogsekolog Per Simonsson



- SCA är alltid lite kaxigt och jag vill nog hävda att den samlade naturvårdsinsatsen som SCA har gjort är den största privata satsningen som genomförts i Sverige genom tiderna.

Även Per Simonson efterlyser en utvärdering av den svenska modellen.



Men arbetet med avsättningar och generell hänsyn tycks hjälpa, även om naturvårdsarbetet går att utveckla med nya metoder.

- Fortfarande är det väldigt mycket att vi antingen sparar helt och hållet eller att vi bedriver ett kalhyggesbruk med naturhänsyn, säger Per Simonsson.

- Vi arbetar mycket på att utvärdera nyttan vi gör, och det ser positivt ut, det vi gör, gör faktiskt skillnad.Torbjörn Esping