SCA vill bli Europaledande i Tunadal

SUNDSVALL ATL

Ett steg mot att SCA-gransågverket ger Holmens blivande sågverk i Braviken en match om att tillhöra världstoppen.

Holmens Bravikengransågverk får enligt planerna ungefär dubbelt så hög produktion per anställd som SCA:s Tunadalssåg har i dag och ska på sikt producera 750000 kubikmeter virke per år. Mot den nivån siktar även Tunadalssågen.

- Vår ambition är att bli bäst i Europa, säger Jonas Mårtensson, vd för SCA Timber.





Flera investeringar

Har tillstånd

Bullervall ska anläggas

I fjol togs ett nytt justerverk i bruk i Tunadal, en investering på 210 miljoner. Nästa steg i processen mot att öka effektivitet och produktion blir investeringar i timmersorteringen och de tre såglinjerna. Det handlar om flera hundra miljoner vilket gör att årsproduktionen på 360000 kubikmeter kan komma att fördubblas.Jonas Mårtensson betonar att inga beslut är fattade och att investeringarna torde komma i etapper.- För vår del blir det ju inte att bygga allt nytt på en enda gång vilket Holmen gör i Braviken. Vi måste också ha produktionen i gång under byggtiden.SCA Timber har av miljööverdomstolen, i miljöprövningen, getts tillstånd att fylla ut industriområdet i Alnösundet. Överklagningar kom från några personer från Alnöregionen. De befarar bland annat att sågverksbullret ökar i och med att industriområdet flyttas ett stycke närmare ön.Utfyllnaden i Alnösundet blir cirka 200 meter bred och 1,3 kilometer lång. Planingenjör Ann-Christin Stenström framhåller att en bullervall ska anläggas längs hela den 1,3 kilometer långa sträckan.Tunadalssågen är den enda kvarvarande stora sågen i Sundsvall. Under tiden "då man såg en såg vart man såg" fanns ett 40-tal. SCA:s sågar i Munksund och Bollstabruk producerar mera än Tunadal, totalt och per anställd.Sverker Söderström