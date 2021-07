SCA Skog höjer virkespriserna

Grundpriset på grantimmer höjs med 50 kronor per kubikmeter fast under bark, m3fub, till ett snittpris på cirka 425 kronor per m3fub. Grundpriset på talltimmer höjs med 40 kronor per m3fub till cirka 500 kronor i snitt.



Massavedspriset höjs till 305 kronor och bränslesortimenten till 215 kronor per m3fub. Suget efter skogsindustrins produkter har ökat, och därmed efterfrågan på råvara.

- Vi märker en fortsatt hög efterfrågan, säger virkeschef Morgen Yngvesson. Tina Andersson