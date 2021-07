SCA satsar på Ice.net

Efter ett par års tester byter nu SCA ut sitt gamla mobitexsystem och satsar på cdma-teknik från Ice.net i stället. Den nya tekniken tillåter mer informationsutbyte mellan kontoret och skogen. Med samma täckning.

- Det är klart att det finns ställen där det är radioskugga när man är ute i terränglådan. Men vi har det ju nu i flera hundra maskiner och det fungerar förvånansvärt bra, säger Bertil Larsson, IT-chef på SCA skog.



Skördarna kommer snabbare att kunna byta prislista och få bättre och mer detaljerade traktdirektiv.

- Där underlättar miljöhänsyn och områden vi ska spara. Det är ju otroligt viktigt att förarna har fått information om vad de ska göra i detalj.



Kontoret kommer att få mer detaljerade produktionsrapporter. I stället för total volym i olika sortiment får sågverken besked stockarnas diameter och längd.

- Sågverken efterfrågar mer och mer detaljer om råvaran de får in för att kunna göra timmerprognoser. Och det baserar sig på vad skördaren producerat, säger Bertil Larsson.



Under hösten kommer totalt 500 maskiner och tjänstemän att utrustas med modem från Ice.net. Förutom skogsmaskinerna finns Ice.net i truckarna på sågverken och i hamnarna. Nästa steg kan bli att sätta in Ice.net i de 200 timmerbilarna.

- De kör med gprs idag, och då är det inte alltid täckning. Men å andra sidan rör de sig alltid mot bebyggelse och får täckning förr eller senare, säger Bertil Larsson.

- En skogsmaskin kan ju gå en hel vecka på samma ställe, och är det inte täckning då, då är det ju ett problem.



För Ice.net som försattes i konkurs i vintras är samarbetet med SCA viktigt.

För Ice.net som försattes i konkurs i vintras är samarbetet med SCA viktigt.

- SCA är en strategiskt viktig kund för Ice.net och affären bekräftar vår unika ställning som leverantör av mobilt bredband som sträcker sig långt utanför tätorternas täckningsområde. Vi ser fram mot att få leverera ett värde till SCA Skog i form av trygg uppkoppling", säger Per Borgklint, VD för Ice.net i ett pressmeddelande.