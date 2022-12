SCA satsar miljarder i Timrå

Samtidigt har SCA beslutat att dela upp koncernen i två divisioner, en för hygienprodukter och en för skogsindustrin.

"Investeringen i Östrand kommer på sikt att öka omsättningen och konkurrenskraften samt ge en kostnadsposition i världsklass och högre marginal", skriver Magnus Groth, SCA:s vd, i en kommentar till TT.Enligt P4 Västernorrland innebär satsningen inga nya jobb på fabriken, men det kommer att bli många nya jobb under själva byggtiden när massa virke ska in och produkterna ska ut.– Så det är klart att det blir fler jobb där, men det sköts ju av entreprenörer och inte av oss på SCA, säger informationschef Björn Lyngfelt till P4 Västernorrland. "Den årliga produktionskapaciteten av blekt sulfatmassa kommer att öka från nuvarande cirka 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Investeringen kommer att uppgå till cirka 7,8 miljarder kronor under en treårsperiod. Produktionsstarten beräknas till 2018", skriver SCA i pressmeddelande.