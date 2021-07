SCA kan tredubbla vindkraften

SUNDSVALL ATL

I dag har SCA ett projekt tillsammans med norska Statkraft om att bygga mellan 500 och 600 vindkraftverk på sex olika områden som omfattar 16900 hektar i Jämtland och Västernorrland.



Investeringsbudgeten i hela projektet ligger på 20 miljarder kronor. Men SCA kan tänka sig att satsa minst lika mycket till.

8 terrawattimmar

- Vi har väl en kapacitet på SCA-mark att två- eller tredubbla det här projektet. Jag skulle kunna tänka mig att vi på SCA-mark, förutsatt att de ekonomiska förutsättningarna finns, och förutsatt att man kommer igenom med tillståndsfrågorna, kan producera någonstans mellan 7 och 8 terrawattimmar via vindkraft.



Det är inte säkert att Statkraft blir samarbetspartnern i kommande projekt.

- Vi för diskussioner med Statkraft, men även med andra intressenter, säger Ulf Larsson.



Hittills har det gått trögt att få tillstånd.

Alla parkerna är överklagade till Miljödomstolen, som ska hålla förhandlingar i oktober, nästan två år efter att ansökningarna lämnades in.





Priskänsligt

Hög elnota

- Ska man kunna få den energiomställning som alla pratar om så måste man påskynda tillståndsprocessen, säger Ulf Larsson, och lägger snabbt till:- Men samtidigt ge utrymme för olika intressenter att utvärdera och säga sin mening, men man kan liksom inte ha den här enorma byråkratin runt tillståndsförfarandet som man har idag.Vindkraftsatsningen ska ses mot bakgrund av att SCA är känsligt för högre energipriser. Det går exempelvis åt enorma mängder energi vid tillverkningen av mekanisk massa vid pappersbruket i Ortviken.- Vi har en elnota där som ligger en bit över en miljard per år. Ett öre per kilowattimme betyder en ökad kostnad på 18 miljoner kronor per år, det är ingen liten betydelse det har, säger Ulf Larsson.- Det är bland annat därför vi känner att vi ska göra en rejäl satsning på det här med vindkraften för att på något sätt hedga* vårt energibehov.Att hedga, från engelska hedging; i ekonomiska sammanhang de åtgärder som en aktör vidtar för att försäkra sig mot ogynnsamma värdeförändringar. Torbjörn Esping