SCA höjer virkespriserna

Massaveden höjs med 20 kronor per fastkubikmeter inom hela företagets verksamhetsområde. Priset på talltimmer höjs med 40 kronor per fastkubikmeter i Norrbotten och Västerbotten. I Jämtland och Västernorrland införs en extra kontrakteringspremie på 30 kronor per fastkubikmeter för alla timmersortiment, skriver SCA i ett pressmeddelande.



Utöver höjningarna och kontrakteringspremien betalar SCA premier för bland annat bärighet och åtkomst. ATL.nu