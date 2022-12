SCA höjer utdelningen

Rensat för så kallade jämförelsestörande poster redovisar SCA en vinst före skatt på 3 041 miljoner kronor, jämfört med vinsten på 2 891 miljoner under fjärde kvartalet 2013.

Hygien och skog växte

Skogsbyten drog ned

Stormfällningar påverkade

Omsättningen uppgick till 27 397 miljoner kronor, en ökning med 17 procent jämfört med ett år tidigare."Tillväxten var främst relaterad till hygienverksamheternas tillväxtmarknader samt affärsområde Skogsindustriprodukter", skriver bolaget i delårsrapporten .Utslaget på helåret 2014 landade koncernens nettoomsättning på 104 054 (92 873) miljoner kronor.Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11 849 (10 381) miljoner kronor och resultat före skatt blev 10 888 (9 320) miljoner kronor.Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 5,25 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 4,75 kronor per aktie.Omsättningen för affärsområdet Skogsindustriprodukter uppgick under fjärde kvartalet till 4 miljarder kronor, att jämföra med 3,6 miljarder kronor motsvarande period 2013.Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, blev 683 (916) miljoner kronor.Det lägre resultatet förklaras huvudsakligen av lägre vinster på skogsbyten."Resultatet påverkades positivt av högre priser (inklusive vautaeffekter), kostnadsbesparingar samt lägre energikostnader. Resultatet påverkades negativt av högre avverkningskostnader till följd av stormfällningar", skriver SCA i delårsrapporten.För helåret landade affärsområdets omsättning på 16 490 (15 525) miljoner kronor medan rörelseresultatet blev 2 505 (1 843) miljoner kronor.