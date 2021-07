SCA höjer priset på sågtimmer

- Vi har en stabil efterfrågan på timmer till våra sågverk och bedömer därför att det är dags att höja listpriserna på sågtimmer i Norr- och Västerbotten, säger SCAs virkeschef Jörgen Bendz i en kommentar.



Från och med torsdagen höjer SCA Skog grundpriset på grantimmer med 50 kronor per kubikmeter mätt fast under bark och grundpriset på talltimmer med 50 kronor per kubikmeter mätt fast under bark. ATL.nu