Sätt vedboden på lastbil

Ur Vi Skogsägare nummer 4 2010

Pallar, storsäckar, löst på lastbilsflak. Det finns många varianter på vedtransport men ingen som är riktigt praktisk och rationell, tyckte skogsägaren Per Sandberg utanför Alingsås.



- Jag gör själv ved för husbehov, och sedan vill även släkten och lite andra bekanta ha lite ved. Och då har jag märkt att det är ett himla besvär att leverera ved till folk.



Därför började Per att fila på en alldeles egen transportlösning för brasved:



Den mobila vedboden.



- Jag pratade med Åkericentralen här i Alingsås och de blev eld och lågor över min förfrågan. De vill gärna frakta sådana här vedbodar.



När det kommer till själva transporten har Per tänkt till. Måtten på vedboden, som finns i två storlekar, följer standarden för sopcontainrar. Poängen med det är att vedbodarna ska kunna fraktas av en containerbil av så kallad "liftdumpertyp".



- Containern stannar kvar hos villaägaren som en elegant vedbod. Det enda han behöver göra är att hänga på fasadbeklädnaden, förklarar Per.



- Den här metoden ger bra förutsättningar för rationell och fullskalig stordrift av vedproduktion.



- Man skulle till exempel kunna ha en vedprocessor som står och jobbar och matar veden direkt i de här bodarna, som kommer på ett löpande band och sedan lyfts av för torkning och slutligen körs ut till kund på lastbil.



Det ska tilläggas att Per Sandbergs mobila vedbod än så länge bara finns på ritbordet. Men de är färdiga för produktion, påpekar han.



Bodarna är konstruerade i ett ritprogram där allt från vikt och volym till hållfasthet är specificerat.



Per tror på en modell där transportören eller vedtillverkaren är den som äger vedboden och att kunden, förbrukaren, hyr vedboden och äger själva fasadbeklädnaden.



- Sedan när vedboden är tom så hänger man av fasadbeklädnaden och så kommer lastbilen och hämtar boden för påfyllning av ved.



Träfasaden till den större vedboden sitter i sektioner och hängs enkelt upp genom att ett antal spikar i träfasaden passas in i förborrade hål i stålburen.



- Det är bara att hänga upp dem på väggen, ungefär som en tavla.



Men vedbodarna bör transporteras med fasaden avplockad, påpekar Per.



Om man vill transportera boden med fasadbeklädnaden på, kan man till exempel säkra med ett spännband runt om.



- Fasadbeklädnaden sätter man lämpligen på när veden har torkat färdigt.



Pierre Kjellin