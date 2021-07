Satsning på jordbruk kan rädda barn från svält

Klimatförändringarna kommer att leda till undernäring hos 25 miljoner fler barn år 2050. Men med stora satsningar på lantbruket och dess infrastruktur kan de negativa effekterna på livsmedelsförsörjningen motverkas. Det hävdar International Food Policy Research Institute, Ifpri, i en rapport som vill lyfta jordbrukets roll inför klimattoppmötet i Köpenhamn i december.



Enligt de prognoser som Ifpri gjort krävs det att runt 50 miljarder kronor läggs på att stärka jordbruket i utvecklingsländerna för att hindra att barnundernäringen ökar med 20 procent, jämfört med hur utvecklingen skulle se ut utan klimatförändringar.



Afrika söder om Sahara behöver mest resurser, ungefär 40 procent av satsningarna. Det är framförallt investeringar i vägar som krävs i Afrika medan Latinamerika har större behov av mer jordbruksforskning och Asien ökad effektivitet i bevattningssystemen. Forskning om hur jordbruket kan anpassas till ett förändrat klimat är nödvändigt för hela världen. Ifpri beskriver det som att det är viktigare att ta fram grödor och djur som gör ganska bra ifrån sig under ett antal förutsättningar än sådana som gör extremt bra ifrån sig under väldigt specifika förhållanden.



Rapporten förutspår även dramatiskt höjda spannmålspriser som en följd av klimatförändringarna. Världspriserna på vete förväntas stiga med mellan 170 och 194 procent till 2050, jämfört med nära 40 procent utan klimatförändringar. Majspriserna skulle öka med 60 procent utan klimatförändringar men hamnar mellan 148 och 153 procent högre med dem.



I sina prognoser har Ifpri utgått från förändringar i temperatur och nederbörd. Andra troliga konsekvenser av klimatförändringarna som förlorad jordbruksmark, ökade problem med skadedjur och sjukdomar och mer oförutsägbart väder har inte räknats in. Det betyder att de negativa konsekvenserna kan bli mycket större än rapporten förutspår. Sara Johansson