Särskild löneskatt för äldre föreslås

I dag är det billigare för företag att ha äldre anställda och som äldre ta ut lön i eget aktiebolag, eftersom ålderspensionsavgiften som arbetsgivaren betalar är lägre än den fulla arbetsgivaravgiften.

Samma förhållande gäller den som driver enskild firma. Egenavgifterna är lägre efter 65.Här ser regeringen en möjlighet att få in pengar till statskassan. Närmare bestämt 2,34 miljarder kronor 2015.Ytterligare 9,60 miljarder vill regeringen ta in genom att avveckla nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer under 26 år.Den särskilda löneskatten för arbetsvilliga över 65 är tänkt att vara 8,5 procent på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet.Läs mer om skatteförslaget i tisdagens pappersupplaga av ATL!