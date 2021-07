Sanktioner på 700 miljoner i stöd

Det är efter revisionen som EU-kommissionen har haft anmärkningar. Jordbruksverket är inte överens med kommissionen om hur reglerna för gårdsstöd för traditionella betesmarker ska tolkas och tillämpas.

- Vi är fortfarande av olika uppfattning av vad kan vi betala ut. Vi har ändrat reglerna lite under piskan och infört regelverk som de godkänner. Men det är inte det samma som att vi är helt överens, säger Anders Elfström som är chef för regelutvecklingsenheten på Jordbruksverket.



Sanktionerna gäller för åren 2005-2007 då det totalt betalades ut 21 miljarder kronor i Sverige i gårdsstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag. Troligtvis blir det sanktioner även för åren efter.

- Vi förväntar oss att få in även för stödåret 2008, men då är det lägre belopp, säger Anders Elfström.



De som har följt gällande regler blir inte återbetalningsskyldiga exempelvis de som sökt stöd för alvarbete och skogsbete. Däremot de lantbrukare som sökt stöd för mark som inte är jordbruksmark riskerar att behöva betala tillbaka pengar. Det kan gälla de som sökt stöd för tomtmark, skog, vägar eller vattenytor.



Hur många lantbrukare rör det sig om som kan bli återbetalningsskyldiga?

- Det kan jag inte svara på. En stor del av det här beloppet ska vi inte återkräva för det är inte lantbrukaren som har gjort något fel. Och alla eventuella återkrav sker efter en individuell prövning, säger Anders Elfström.

Enligt Jordbruksverket ska den finansiella korrigeringen belasta statsbudgeten.



Svenska regeringen måste även ta beslut om man vill att ärendet ska behandlas i EU:s förlikningsorgan innan ett formellt beslut tas av kommissionen.

- När det gäller återbetalning är den är helt oberoende om vi går till förlikningsorgan eller inte. Har man sökt stöd som inte är jordbruksmark, så har det helt odiskutabelt gjorts en felaktig betalning, säger Anders Elström som beräknar att de återbetalningskraven kan bli klara under första halvåret 2011.



För att komma mer i fas med EU-kommissionens tillämpning har Jordbruksverket bland annat inventerat och kvalitetsgranskat jordbruksmarken. Man har även ändrat så att vissa stödregler inte omfattas av gårdsstöd längre, exempelvis alvarbete och skogsbete. ATL.nu