Sänkta timmerpriser i södra Sverige

Efter Södras och Mellanskogs sänkningar har nu även Holmen, Stora Enso och Sveaskog sänkt sina priser i de listor som publiceras öppet på internet.

Sjunkande pris

Inte samma koppling

"Den kloke markägaren"

Listpriserna på virke i Sverige

Stora Enso har sänkt mest. ATL:s analys av prislistorna visar att en typisk slutavverkning med timmer och massaved betalar sex, sju procent mindre i södra Värmland och Västra Götaland.Prisgapet mot Södras listor i närområdet ökar, Södra betalar 84 kronor fastkubiken mer för tallvirke och 34 kronor mer för granvirket.Sveaskog och Holmen sänker virkesvärdet på en slutavverkning med mellan tre och fyra procent från nedre Norrland och söderut.– Ja, det stämmer, vi har sänkt från Hälsingland och Härjedalen och nedåt, säger virkesmarknadschefen Andreas Rastbäck på Holmen skog.– Vi har sett ett sjunkande pris på färdigvara, alltså sågade trävaror, och då tycker vi det är helt naturligt att priset på råvara, alltså timmer, också följer med. För det är ju färdigvarupriset som är avgörande för betalningsförmågan för råvaran.– Ja, det har den ju gjort, fast även om man tittar på det valutakorrigerat så har vi sett ett fallande pris.Massavedspriserna ligger kvar på samma nivåer. Priset i Svealand är sedan länge så lågt som 230 kronor kubiken för barrmassaved.Detta trots att bruken fått rejält mer betalt för sin pappersmassa. Där gör skogsbolagen inte samma koppling mellan priset på färdigvara och råvara.– Ja det har varit ett stort utbud av massaved och det är det som avspeglar sig i priset på råvaran. Det är ju utbud och efterfrågan, säger Andreas Rastbäck.Timmerpriserna har legat still under lång tid. Andreas Rastbäck tror inte att sänkningarna på timmerpriserna kommer att påverka aktiviteten i skogen.– Inte något nämnvärt. Sänkningen som är gjord är ganska marginell. Det är ju någon tia eller möjligen två. Ur ett markägarperspektiv är det bra med stabila priser, då blir det lättare att sköta skogen utifrån skogens behov i stället för att spekulera i pris. Den kloke markägaren fortsätter att sköta sin skog efter skogens förutsättningar.Fotnot. Virkesvärdet i kronor per fastkubikmeter, kr/m3fub, för offentliga prislistor på internet. Inga avdrag, utom för fem mils transportavdrag för massaved i förekommande fall. Inga tillägg eller premier.