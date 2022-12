Sänkt intensitet minskade överskott

Slutsatsen

Forskare på Irland har under tre år provat hur uppfödningen av dikor med två olika kväveintensiter påverkade kväveläckaget.En grupp av dikor hölls så att mängden stallgödsel motsvarade 1,8 djur per hektar eller 210 kilo organiskt kväve per hektar. Utöver det tillfördes 220-245 kilo kväve per hektar med mineralgödsel. I den andra gruppen hölls färre djur, motsvarande 1,4 djur per hektar eller 170 kilo organiskt kväve per hektar. I den gruppen tillfördes 114 kilo kväve per hektar med mineralgödsel. I den första gruppen togs både en och två ensilageskördar. I den andra gruppen togs bara en skörd.Forskarna konstaterar att i det intensiva systemet med en skörd per år läckte det 64 kilo kväve per hektar. Med lägre djurtäthet läckte det endast 15 kilo kväve per hektar. Med två skördar i det intensiva försöksledet var läckaget 71 kilo kväve.När forskarna mätte skillnaden som kvävebalans såg de ett större överskott i det intensiva systemet med cirka 100 kilo kväve per hektar, enligt Greppa Näringen. Mer kväve skördades eftersom kvävegödslingen var högre och fler djur hölls per hektar. Men skillnaden var inte större än 2-3 kilo kväve per hektar mätt som levandevikt hos djuren. Studien har gjorts för att utvärdera en irländsk miljöersättning där ett av villkoren är att tillföra mindre kväve.