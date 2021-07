Sämsta tidpunkt att tappa Kravgrisar

Tidpunkten kunde inte ha varit bättre om man ville tillfoga konkurrenten en smäll. Scan har precis deklarerat att man avser att ta tillbaka Kravmärket på sina produkter eftersom konsumenterna vill ha det.



Det lät annorlunda för ett år sedan. Då ville Scan att EU-

ekologiskt skulle bli det nya stora och slopade Kravmärket på allt. Det hade för övrigt inte funnits på Scans julskinkor sedan 2003 och inte på köttbullar sedan 2007.



Skälet var att Kravgrisarna är så få, knappt 20 000 slaktas per år. Inte mycket i förhållande till den totala slakten på 3 miljoner grisar. Men konsumenterna vill ju ha Kravmärkt, åtminstone en liten köpstark grupp av dem, och eftersom denna grupp har förmågan att höras så förleds man att tro att Kravgrisarnas antal är långt större än vad det är. Scans Kravgrisupfödare var inte heller glada åt beslutet.



För Krav är märkningarnas flaggskepp. Det är omdiskuterat av olika skäl men så är det. Med tanke på hur ofta man har hört att "vi ska producera det konsumenten vill ha" ska man väl producera Kravgris. Och ta betalt för det.

Nu vill alltså Scan ha Kravmärkt för att inte tappa mark i handeln. Men står utan leverantörer. Just som Djurrättsalliansens avslöjande gjort att efterfrågan på Kravgris ökat kraftigt. Och EU-ekologiskt inte slår an hos konsumenten och handeln.



Det tycks inte vara någon ände på Scans utförslöpa. Den senaste slaktstatistiken talar klarspråk.

Under tredje kvartalet i år slaktades drygt 478 000 grisar i Scans tre helägda slakterier. I Danish Crowns KLS Ugglarps slaktades nästan 98000. Scan är jätten, men tittar man på förändringarna från fjolåret är trenden klar: Scan tappar 11,6 procent, KLS Ugglarps ökar med 16,9 procent.



Är det den danska affärsmässigheten och marknadstänkandet som övertrumfar kvardröjande kooperationstänkande i Scan? Nu ser uppenbarligen Danish Crown att det finns något att hämta i Kravgrisen och satsar på att köpa in i stort sett allt som produceras i den vägen.



Men oavsett hur styrkeförhållandena ändras är det mycket oroande att slakten minskar totalt sett, med 3,4 procent under tredje kvartalet 2009 jämfört med samma period 2008. Lars Vernersson