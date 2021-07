Sämre sista kvartal för Setra

Under fjärde kvartalet gjorde Setra en vinst på 22 (40) miljoner kronor. Det samlade rörelseresultatet för 2010 blev 134 miljoner kronor, vilket är en markant skillnad mot -327 miljoner kronor 2009.



En stabil resultatutveckling för Setra de första tre kvartalen vände under sista månaderna 2010, bland annat på grund av en svag marknad för trävaror.



Under året har Setra bland annat beslutat att avveckla förädlingsenheten Kvarnåsen och dotterbolaget Setra Barkevik avyttras vid årsskiftet.

- Setra redovisar för helåret 2010 ett starkt operativt resultat. Kraftfulla förändringar och avveckling av olönsamma delar har lagt en grund för positiv framtida utveckling, konstaterar Börje Bengtsson, vd och koncernchef i en kommentar.ATL.nu