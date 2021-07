Sämre säkerhet med nya traktorkörkortet

Från och med den 1 oktober räcker det med att vara 15 år och ha mopedkörkort för att köra traktor. Sänkningen av

åldern kommer automatiskt genom att körkortsbehörigheten AM för EU-moped införs från och med den 1 oktober.



Har man väl ett körkort får man också köra traktor.



Flera organisationer, bland andra Nationalförbundet för trafiksäkerhetens främjande, NTF, och Transportstyrelsen anser att 15 år för EU-moped, och därmed traktor, är olämpligt.

- Vi har väl varit ganska tydliga med att vi tycker att de struntat väl mycket i säkerhetsaspekterna, säger Hans Mattsson som jobbar med körkortsfrågor på Transportstyrelsen.



-?Det finns ju ganska tydliga kunskaper om det i dag, att den här processen i hjärnan, förmågan att reflektera över konsekvenser av sitt handlande och visa hänsyn och värdera risker är under sin mest intensiva utvecklingsperiod i de här åldrarna, säger Nils Petter Gregersen, trafiksäkerhetschef på NTF.



Mer omfattande utbildning

Politikerna motiverar 15-årsgränsen för moped med att utbildningen blir mera omfattande. Bland annat införs ett körmoment i utbildningen som tidigare var helt teoretisk. För de som ska köra traktor på sitt körkort är det dock en stor försämring.



I det gamla traktorkortet som 16-åringarna kan ta, ingår teori om hur en traktor beter sig i olika situationer och exempelvis hur vagnar får lastas. I mopedutbildningen finns inget sådant.

- Utbildningsmaterialet som vi har för traktor tar bland annat upp saker som stegring och risker med kraftuttag och det finns ju inte med alls (i mopedutbildningen), säger Michael Axelsson, vice förbundsordförande på Sveriges trafikskolors riksförbund.



Diskuterades inte

Det är en konsekvens som politikerna verkar ha bortsett ifrån. Överlag diskuteras knappt alls några konsekvenser av en ålderssänkning för traktorkörning i förarbetena till beslutet. Något som bekräftas av Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande i riksdagens transportutskott.

- Det var nog inte mycket diskussion om det. Det vill jag nog inte påstå. Det fanns med i propositionen och det var en konsekvens som ingen hade någon reservation emot.



Jan-Evert Rådhström är också tveksam till att det skiljer så mycket mellan 15- och 16-åringar i mognad.

- Det finns ju inget entydigt att det händer just mellan 15 och 16 år. Det är ju en process som pågår och vi utvecklas olika. Hans Dahlgren