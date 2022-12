Sämre för skörden uppe i norr

Nästan hela skörden är nu avslutad uppe i norr och lantbrukarna kan konstatera att årets resultat inte är det bästa.

– Vi hade en besvärlig försommar, det var fruktansvärt regnigt och kallt under maj och juni, tre–fyra gånger så mycket regn som normalt. Sedan har hösten varit fin, men det repade sig inte som det skulle, säger Jan-Olof Puranen, vd för Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.Allra sämst har det gått för spannmål och potatis. Hushållningssällskapet befarar att många lantbrukare måste köpa in foderspannmål – något som kan bli kostsamt.Vallskördarna har varit något bättre, i alla fall räknat i volym.– Överlag har man fått in de mängder man behöver, men lite sent. Men förmodligen är det lite lägre kvalitet och energihalt.Trädgårdsgrödor som jordgubbar och svarta vinbär har heller inte gått särskilt lysande.Jan-Olof Puranen summerar året skörd så här:– Det har varit ett betydligt sämre år än normalt. Potatisskördarna kanske har varit 15–20 procent lägre.Potatisodlaren Stefan Nyström, som driver Gryssjöns Potatis tre mil norr om Umeå, delar hans bedömning.– Vi fick tidig frost och det sänker skördenivån. Vi hann få in skörden innan dess, men jag kan tänka mig att en del odlare har drabbats så att knölarna frusit. Sedan har det varit ganska liten knölsättning, färre antal knölar under varje planta, jag antar att det beror på vädret, säger han.Men ekonomiskt är det ingen katastrof.– Det är ett lite sämre år än normalt, man ska inte överdriva.Lantbrukaren Markus Nilsson i Vännäs har valt en näring som inte är så känslig. Han odlar ingen spannmål, utan dikorna äter kraftfoder och grovfoder. I år har han lyckats bra med höskörden.– Det var blött första delen av sommaren, men sedan har det varit kanonbra. Jag har tagit in två skördar med bra mängd och kvalitet. Däremot har det varit problem för de som försökt ta in tre skördar, den tredje frös nästan.Läget i norr står i skarp kontrast till resten av landet. Sammantaget har årets spannmålsskörd varit den bästa på 25 år, enligt Lantmännen.