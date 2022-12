Sämre betalt för fläsket

Under vecka två låg priset på cirka 131 euro per 100 kilo.

Minskande export

Det motsvarar cirka 12,35 svenska kronor per kilo.Priset på smågris har legat stabilt på senare tid och låg under vecka två på cirka 36 euro, motsvarande 339 kronor, enligt EU:s kommitté för griskött.Grisböndernas marginal mellan foderkostnad och pris på slaktgris låg i december strax under genomsnittet för åren 2009-2013 på 50 euro per 100 kilo.Importen till EU ökade under perioden januari-november 2014 med drygt 1 procent, jämfört med motsvarande period 2013.Ungefär hälften av importen kommer från Schweiz.Exporten från EU minskade samtidigt med 6 procent. Knappt 50 hälften gick till Kina, Hongkong och Japan.Nettoexporten under januari-november var 2 664 600 ton.