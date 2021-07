Sam-blankett på gång - fast inte överallt

Liksom tidigare år innehåller utskicket en broschyr med kortfattad information om stöden och nyheterna för 2011.





Färre fel

I år satsar Jordbruksverket och länsstyrelserna på att få lantbrukarna att göra sin ansökan via nätet. Den främsta anledningen är att digitala ansökningar innehåller färre felaktigheter än ansökningar på blankett.Redan i år har Jordbruksverket tagit bort Sam-blanketten för bönder i Uppsala, Kronobergs och Norrbottens län. Från och med nästa år skickas inga blanketter alls.Med Sam-blanketten kan lantbrukare ansöka om gårdsstöd, miljöersättning, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd och stöd för stärkelsepotatis.Sista dag för Sam-ansökan är den 31 mars. Om ansökan kommer in efter den 26 april blir det inga pengar alls, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.Detaljer om stöden och om Sam finns på Jordbruksverkets hemsida under fliken Stöd.ATL.nu