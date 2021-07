Salmonellakällan fortfarande okänd

Mycket pekar på att kycklingarna blev smittade på kläckeriet eftersom alla kycklingar kom från samma kläckeri. Men någon smitta finns inte kvar i dag. Frustrerande ur smittspårningssynpunkt, men det visar samtidigt att kläckeriet har bra rengörningsrutiner, enligt veterinärinspektör Christina Thörn på Jordbruksverket.



Hur salmonellasmittan i så fall kommit in på kläckeriet är oklart. Det enda som var en avvikning från det normala under kycklingarnas tid på kläckeriet, var att man skottade snö från taket. Kanske har smittan kommit in i ventilationssystemet när snön skottades bort, spekulerar Christina Thörn.



Det var i slutet av januari som kycklingbesättningar på åtta gårdar i Sydsverige vid en rutinprovtagning gav positiva provsvar för salmonella och nästan en halv miljon djur nödslaktades.

Under kycklingarnas tid på de åtta olika gårdarna kom fodret från olika håll och transporterna från kläckeriet till gårdarna var inte gemensam. Birgitta Sennerdal