Salmonella dyrare för bonden

Trots att utredningen inte är klar pekar mycket på att staten fortsätter att ta ett stort ansvar för kostnaderna i samband med sjukdomar som blåtunga, mul- och klövsjuka, paratuberkulos och mjältbrand. Men vid salmonellautbrott gäller något helt annat:





- Kostnader för sanering och produktionsbortfall ska enligt utredarens förslag hamna på lantbrukaren, säger My Sahlman, LRF, som sitter i utredningens expertgrupp.Även om det finns allvarligare djursjukdomar så är salmonella den som kostar mest i det långa loppet.- Och vad gäller salmonella så är utredarens tanke helt klart att lantbrukarna ska ta ett större kostnadsansvar, säger My Sahlman.Om pengarna ska tas från böndernas egna fickor är inte klart.Finansieringsalternativ som diskuteras är försäkringslösningar eller frivillig anslutning till en ny djursmittsfond. Men försäkringar kostar och fonden ska ha en grundplåt att hämta pengar ifrån.I slutänden blir det näringen och enskilda bönder som får betala, kanske i form av att ett avdrag på avräkningen som förs över till djursmittsfonden.- Det blir en förflyttning av kostnader från stat till näring, i praktiken till lantbrukaren. Jag tycker inte att utredarens förslag månar om en svensk näring som är i minskande, säger My Sahlman.Christer Wretborn är statens utredare. Han tycker att det ger en skev bild att säga att kostnader vältras över på lantbrukaren.- I viss mån gör vi det men vi lägger också över annat på jordbruket som jordbruket inte kan göra i dag.- Ja, att ta hand om sanering och smittspårning till exempel. Vi vill att djurägarna ska bli mer aktiva, själva upplever de i dag att de blir satta under förmyndare utan att kunna påverka.- Ja det får man kanske. Men å andra sidan kanske de kan sänka kostnaden när de får påverka.Christer Wretborn vill se en större rättvisa mellan uppfödare av olika djurslag och mellan små och stora bönder. Han nämner att stora kommersiella anläggningar i dag inte får statlig salmonellaersättning medan de små får det. I takt med att statens kostnader för salmonellabekämpning har ökat genom åren har vissa grupper undantagits från ersättning. Först undantogs stora slaktkycklingsproducenter, sedan stora nötköttsproducenter.- Det är faktiskt lite märkligt att det inte är lika för alla, säger han.- Ja det kan man säga. Men nu snackar jag för mycket, jag inser vad det kommer att stå i din artikel. Jan Olsson