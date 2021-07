Säljstart för svenska livsmedel i Kina

Cereala får in en fot på kinesiska marknaden

En container med Start-produkter från Lantmännen Cerealias fabrik i Järna utanför Stockholm lämnar Sverige nu i december och i februari sker en testförsäljning i ett 30-tal av livsmedelskedjan Lianhuas totalt 4 000 butiker.



Sedan i somras har produkterna smaktestats och tydligen har de fallit kineserna i smaken.

- De verkar tycka om produkten och just marknaden för frukostflingor växer mycket snabbt, säger Thomas Hultman, exportdirektör på Lantmännen Cerealia.



Förutom Cerealia har också Spendrups, Findus och Gillebagaren erbjudits att testförsälja sina produkter i Kina. Totalt hade 150 europeiska bolag bjudits in för att visa upp sina produkter vid en riktad mässa varav ett 60-tal valde att delta.



Den svensk-kinesiska Handelskammaren hade förmedlat kontakterna.

- Lianhua väljer att knyta direktkontakt med ledande företag på olika marknader för att undvika de dyra mellanleden, säger Thomas Hultman.



Efter testförsäljningen och en ny chans att exponera sig vid en stor livsmedelsmässa i maj vet man vad det kan leda till. I dagsläget ser Thomas Hultman inga problem med att klara leveranserna men skulle försäljningen ta fart får man fundera över produktionskapaciteten.

- Det får vi ta ställning till då. Kanske kan det på sikt bli tillverkning i Kina men det här är ingenting som sker över en natt, säger han. Jerry Simonsson