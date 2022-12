Junirapporten från USDA bjuder normalt sett inte på stora förändringar i estimaten. Eftersom det är så nära Stocks & Plantingsrapporten den 30 juni, brukar USDA hålla fast vid de arealestimaten från mars månad för USA. Inte heller yield brukar ändras.

Studsade upp

Odlingsväder

Vända uppåt

Vete

Höjde global produktion

Sänktes

Gott om vete

Maltkorn

Majs

Stora nyhet

Utmärkt i EU

Ökad konsumtion av majs

Sojabönor

Ändrade inte

Sänker sitt estimat

Raps

Potatis

Med reservation

Gris

Mjölk

Socker

Där USDA gjorde förändringar var det för att ta hänsyn till det gynnsamma vädret i Europa och i före detta Sovjet. Detta hade effekten "mer av samma sak" på marknaden för spannmål, som fortsatte i sin fallande pristrend.Oljeväxterna som soja och raps studsade dock upp igen. Det är tydligt att det finns ett stort köpintresse från Asien.Vete och majs har nu fallit så mycket och är så nära sina tekniska stöd att vi väljer att gå över till neutral rekommendation. Vi behåller dock fortfarande säljrekommendation på sojabönor och raps.Europa håller på att torka upp inför skörden. Det myckna regnandet i Europa tidigare under våren har varit vad man kunnat vänta sig av El Niño-förhållanden, men det allt torrare vädret är inte förenligt med El Niño.Vi har också sett ENSO-modellerna öka i sannolikhet för El Niño, till att åtminstone för Australiens meteorologiska byrå i den senaste rapporten från början av juni, visa helt neutrala förhållanden åtminstone fram till resten av året.På samma sätt har vi sett monsunen i Indien börja sent, i linje med vad man kan förvänta sig av en El Niño. Det sägs att Indien har förberett sig på en dålig monsun, torka och lägre skörd. Förberedelsen innebär att man byggt lager. Om det nu inte blir någon torka, utan ett mer normalt år, är lagren byggda i onödan. Omsvängningen kan ge en extra skjuts nedåt i priset. Det kommer att visa sig successivt under sommaren om El Niño verkligen uteblir.Det torrare vädret har fått priset på potatis att vända uppåt - kraftigt. Även där är det viktigt att hålla koll på utvecklingen. Även mjölkpriset kan påverkas, eftersom lägre nederbörd i mjölkbältet kan påverka produktionen av grovfoder.I USA har förra veckans 14-dagarsprognos slagit om till torr igen för Texas, Oklahoma och Texas. Det passar faktiskt ganska bra, eftersom det är dags att skörda där. Det är fortfarande mer nederbörd än normalt i majsbältet.Matifvetet fortsatte började veckan med att rekylera nästan ända upp till 195 euro, därefter fortsatte prisfallet, som väntat. Nedgången fick mer bränsle av WASDE-rapporten i onsdags kväll.Det tekniska stödet vid 187 euro passerades. Nästa tekniska stödnivå är 182.40 euro, som är kontraktslägsta för novemberkontraktet. Chicagovetet (december), stängde i fredags exakt på den tekniska stödnivån 617 cent.Vid en sådan nivå kan det bli en rekyl uppåt, och det skulle inte förvåna om detta inträffar.Andelen av USA:s höstvete i good/excellent condition låg i förra måndagens rapport kvar på 30 %. Detta är långt under genomsnittet för 2009-13 på drygt 45 %, men 1 % lägre än förra året.USDA höjde global produktion med 4.6 mt i juni månads WASDE-rapport. Det är en större höjning än vad FAO/AMIS gjorde förra veckan.USDA ökar estimatet för veteproduktionen i EU med 1.5 mt, i Kina med 1 mt och i före detta Sovjetunionen med 1 mt.En liten minskning gjordes för produktionen i USA. Sänkningen var helt beroende på ett lägre avkastningsestimet. Skörden per acre sänktes från 42.7 till 42.3 bushels. Arealen hölls oförändrad på samma nivå som angavs vid Prospective Plantingsrapporten den 31 mars.Utgående lager höjdes med 1.2 mt, som en följd av högre produktion. Globala utgående lager för 2013/14 sänktes. Lagren vid slutet av 2014/15 höjdes framförallt i USA.Det är förmodligen en korrekt återspegling av det faktum att bade EU och före detta Sovjet ökar sin exportpotential i år. Amerikansk export får större konkurrens.EU kommer förmodligen att gå om USA som världen största exportör av vete i år.I torsdags presenterade Egyptens GASC resultatet av vad som förmodligen var den sista tendern för gammal skörd. Olika uppgifter har cirkulerat i marknaden, men GASC:s hemsida säger att GASC för leverans 15 31 juli köpt: 60 kt ryskt vete till 263.1 dollar C&F, 60 kt rumänskt vete till 258.77 dollar C&F och ytterligare 60 kt rumänskt vete till 264.52 dollar C&F, alltså totalt 180 kt till i genomsnitt 262.13 dollar. För en månad sedan köpte de ukrainskt vete för 302.52 dollar, så det är nog förståeligt att de passar på nu.USDA angav Kinas veteimport till 3 mt 2014/15. En enkätundersökning bland marknadsbedömare publicerad av Bloomberg, ger samma bild. Från import-året som började den 1 juni och slutar sista maj nästa år, väntas Kinas import av vete uppgå till 3.5 mt, jämfört med 7 mt under det år som slutade den sista maj i år. Anledningen är att Kinas egen produktion av vete av samma källor väntas uppgå till 122.6 mt (+0.8 mt).Per den 10 juni hade Kina redan skördat 73 % av den sådda arealen, enligt kinas jordbruksdepartement.USDA angav skörden till 124 mt, som vi sett ovan. En anledning till lägre efterfrågan på vete är att Kina har upp emot 100 mt majs i lager, ungefär 50 % av den årliga konsumtionen.Det ser ut att kunna bli gott om vete i världen från och med skörden. Dels ökar utbudet och dels har köpare redan köpt extra mycket för sina lager.ABARE i Australien justerade ner sin skördeprognos 0.2 mt till 24.6 mt.Maltkornsterminen för leverans i november har fortsatt ner, men inte lika mycket som vetet. Skillnaden mellan maltkorn och vete har nu ökat till 23 euro, från förra veckans låga 15 euro.Det franska jordbruksdepartementet estimerade i tisdags att skörden av höstkorn stiger med 8.2 % från förra året till 7.9 mt.Decemberkontraktet på majs föll i torsdags ner mot den tekniska stödnivån som angavs att bottennoteringen i januari.Det är naturligt att det finns köpare där. Priset vände upp och stängde i fredags nära dagshögsta på 447.5 cent.Det är möjligt att vi får se lite "sidledes" rörelse i kursdiagrammet nu.Sådden av majs i USA är klar sedan ett par veckor. Nu har crop condition börjat rapporteras för majs. 75 % var i good/excellent condition per den 6 juni. Det är i princip på samma nivå som år 2010.Corn yield estimerades då som högst på 165 bushels per acre, men blev slutligen 152.8. 2010 var året då torkan slog till i juni och lämnade majsen mer eller mindre död på många fält. I den senaste WASDE-rapporten från i onsdags behöll USDA estimatet från Outlook Forum i februari på 165.3 bushels per acre.Än så länge är vädret så bra, att det som hände för fyra år sedan knappast kommer att ske.Brasilien höjer estimatet för arealen av majs för den andra skörden från 8.71 mha i maj till 9.03 mha.Veckans stora nyhet var dock Wasde-rapporten från USDA. Som nämnt ovan behöll USDA yield-estimatet från Outlook Forum i februari och areal-estimatet från Prospective Plantings-rapporten den 31 mars. Det estimatet var på 91.7 miljoner acre sått.USDA använder sedan den genomsnittliga skillnaden mellan sådd areal och skördad areal de senaste fem åren för att uppskatta den skördade arealen, som de alltså anger till 84.3 miljoner acre. Det var helt väntat att USDA skulle göra så här, eftersom resultatet av enkätundersökningen avseende sådd areal publiceras av USDA den 30 juni klockan 18. En förändring av areal nu, skulle vara en slags spekulation i den rapporten.Vi kan dock se att sådden gjordes i OK tid och att vädret har varit utmärkt för majsen i USA. Såvitt vi kan förstå kan därför sådd areal och skördad areal vara större än marknaden väntat sig.Det finns också skäl att tro att yielden kan vara så hög som USDA har estimerat den till. Den är väsentligt högre än trend yield, men vädret har hittills varit så bra att den skulle kunna nå den nivån.Vädret har också varit utmärkt i EU och i detta fall, när USDA inte haft händerna bakbundna av egna kommande data, har man höjt EU:s skörd med 1 mt. För före detta Sovjetstaterna har USDA noterat att lantbrukarna använt ett modernare utsäde i större utsträckning än man tidigare räknat med, vilket ger en högre skörd.De höjer produktionen i FSU med 2 mt. Det finns antagligen mer att vänta vad gäller uppjusteringar, då andra källor säger att produktionen i Ukraina utvecklats mycket bättre än vad förväntningarna låg på i våras.På global basis justeras produktionen upp från 979 mt till 981 mt. USDA justerade också upp produktionen förra året med nästan 3 mt, fördelat på Brasilien (+1 mt), Sydafrika (+0.5 mt) och Other med 1.5 mt. Detta påverkar naturligtvis utgående lager 2014/15 som vi ska se.Utgående lager höjs med 1 mt; USDA räknar alltså med att konsumtionen av majs ökar rätt kraftigt i år, vilket följer av det lägre priset.Som vi har nämnt ovan, finns det fortfarande potential för successiva höjningar av utgående lager, först i nästa WASDE rapport på grund av en uppjustering av USA och även kanske vad gäller EU.Enligt USDA har Kina 77 mt majs i carry-out-lager den sista augusti i år. Enligt Wanda Futures i Peking uppgår lagren just nu till 100 mt, vilket är halva årsbehovet.I fredags rapporterade Informa Economics att de tror att sådd areal av majs uppgår till 91.58 miljoner acres. USDA har den sedan Prospective Plantings på 91.7.Priset på sojabönor har tenderat att handlas ner på dagen och handlas upp igen på kvällen/natten. Marknaden verkar ha ett bra stöd vid 1200 cent.Skulle det brytas, finns nästa stöd vid 1150 och under det, vid 1100 cent. Priset på sojamjöl står och väger mellan 390 och 400 dollar. Säljare har blivit allt mer ivriga. Ett tecken på det är att veckans initiala uppgång stannade vid drygt 400 dollar, på en lägre nivå än toppen på drygt 410 dollar.Förra veckan fann marknaden stöd vid 390 dollar. Wasde-rapporten var något negativ för sojabönornas del, och det gav en nedgång i priset på sojamjöl under torsdagen och fredagen.Möjligen ska marknaden göra ett nytt test på nedsidan vid 390 dollar nu. Sojaoljan visar (liksom smörpriset) styrka från låg nivå. Prisnedgången från rekyltoppen i mars nådde nu i juni inte ända ner till botten från januari. Fredagens handel var ovanligt stark. Kanske håller sojaoljan på att etablera en botten.Sådden av sojabönor har kommit till 87 % (förra veckan 78 %) sått. Därmed är sådden pratiskt taget klar och detta något tidigare än normalt. Crop condition började rapporteras i måndags och den börjar på extremt höga 74 % i good / excellent condition. Det är bara 1 % lägre än det var vid första rapporteringstillfället år 2010.Precis som för majs och av samma skäl, ändrade USDA inte sina estimate i Wasde-rapporten avseende yield och areal. Yield-estimatet på 45.2 bushels per acre ligger kvar på samma nivå som meddelades först vid Outlook Forum i februari.Arealen är densamma som rapporterades vid Prospective Plantings den 31 mars, 80.5 miljoner acres (skördat). Med så lite förändringar, och med Brasiliens skörd pratiskt taget klar, var det en rätt ointressant rapport för sojabönor.USDA höjde crushing i USA, vilket innebar att utgående lager sänktes lite för USA. I övrigt gjordes små förändringar, som ändå sammantaget innebar 0.5 mt högre utgående lager 2014/15, delvis beroende på att utgående lager för 2013/14 justerades upp med ett par hundra tusen ton.Förmodligen kommer det att komma mer höjningar av utgående lager i kommande Wasde-rapporter.Informa Economics estimerade i en rapport i fredags att sådd areal av sojabönor i USA uppgår till 81.8 miljoner acres. Informa sänker alltså sitt estimat från 82 miljoner acres, närmare USDA:s Prospective Plantingsrapport som angav 81.5 miljoner acres.CONAB sänkte produktionsestimatet i Brasilien till 86 mt (86.6 mt tidigare). USDA låg som vi såg kvar på 87.5 mt.Såväl areal som yield kan vara högre än vad USDA har räknat med, såsom vädret och priset har utvecklat sig. Plantingsrapporten den 30 juni blir extra intressant av den anledningen, liksom att följa väderutvecklingen under sommaren.Novemberkontraktet på Matif handlades upp från den starka stödnivån vid 348 euro. Sent i fredags såldes marknaden dock på ordentligt. Det franska jordbruksdepartementet estimerade i tisdags att skörden av raps stiger med 18.8 % från förra året till 5.2 mt.Detta och andra tecken på att det blir en riktigt stor skörd av raps i år i EU tynger marknaden.Efter att ha varit nere på nästan 10 euro per deciton har marknaden återhämtat sig betydligt.Detta hänger ihop med den mycket torrare väderleksprognosen för norra Europa. Prisuppgången bör kunna fortsätta till mellan 14 och 15 euro, där det finns ett tekniskt motstånd - säkerligen en nivå som lantbrukare gärna skulle vilja säkra priset på efter vårens skräckresa ner mot 10 euro.Vi får se hur vädret fortsätter att utveckla sig i norra Europa under sommaren. Om det fortsätter att bli allt torrare, finns möjligheten att få en rejäl uppgång i priset.Sedan i tisdags kan man den som inte själv har potatis investera i varan på Stockholmsbörsen via SEB:s certifikat "POTATIS S", som följer aprilkontraktet 1 till 1.Vi med reservation för det tekniska motståndet vid 14 - 15 euro, och med hänvisning till väderutvecklingen, får vi lov att vara försiktigt positiva till prisutvecklingen.Hog slaughter-statistiken jag skrev om förra veckan angav tonen i handeln under hela veckan. Det slutade med riktigt fast handel, som dock vände på en femöring i fredags.Den typen av marknadsbeteende brukar inte vara ett gott tecken och det innebär att vi nog kan förvänta oss en rekyl tillbaka nedåt. Spotkontraktet på EUREX Hogs fortsätter att hålla sig relativt högt. I fredags stängde marknaden på 1.705 euro per Kg. Sedan bottennoteringen i mars har priset gått upp med drygt 20 %.Priset på smörterminerna på Eurex fortsätter att återhämta sig efter det senaste årets ganska kraftiga prisfall på nästan 25 % från topp till botten.Terminspriset på SMP ligger dock kvar, men så började prisfallet i SMP ungefär ett halvår efter prisfallet i smör. Priset på SMP har inte heller backat lika mycket som smörpriset.Terminspriser med löptid fram till september fortsatte upp ännu en vecka. De lägre terminspriserna, för nästa år är marginellt under förra veckans nivå.Uppgången skedde främst i början av veckan och föll tillbaka lite mot slutet av veckan.Det såg ut som om oktoberkontraktet på råsocker i New York, SBV4, skulle inleda en ny nedgångfas, men så vände marknaden upp i fredags vid den tekniska stödnivån 17.50 cent per pund, istället för att bryta igenom.Läger är fortfarande detsamma som det varit de senaste veckorna: priset rör sig inom ett prisintervall från 17.50 cent upp till 19 cent.